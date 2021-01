Atlético se prepara para el domingo

Luego de la derrota por 2-0 frente a Colón, la tercera en esta Zona Competencia B, el Decano se prepara para jugar contra Gimnasia el domingo por la noche en el Bosque. Dicho encuentro será el último partido del Ruso Zielinski al frente del conjunto tucumano para que asuma Omar De Felippe la semana viene. El actual DT ya sabe que no podrá contar con Javier Toledo, quien sufrió la expulsión por doble amarilla el martes por la noche en el José Fierro.



Matías Alustiza podría ser el reemplazante del ex Rosario Central y Estudiantes aunque a Zielinski le quedan varios entrenamientos hasta el sábado, día que por ahora está pactado viajar hacia la ciudad de La Plata para descansar aquí antes del encuentro. También existe la posibilidad que finalmente la breve estadía sea en Capital Federal.



El resto del equipo está en perfectas condiciones para jugar contra el Lobo, pero no se descarta que el Ruso meta mano para tratar de cambiar la imagen de Atlético en la última fecha ya que pasó de ser el candidato en la primera parte del torneo a terminar último en la segunda parte.