Balotelli, "el Centurión italiano"

Mario Balotelli, un jugador de increíbles recursos pero que nunca llegó a ser de la élite por sus extravagantes acciones fuera del campo de juego. Fiestas privadas, malas actitudes con sus entrenadores - el mas reconocido con Mancini, ex director técnico del Manchester City- pero también lo que mas preocupaba a las dirigencias de los clubes era que siempre aparecía en las portadas de las revistas de espectáculos.

Esta vez el escándalo es con el Brescia, club que reside en la ciudad donde el propio Balotelli se crió, por lo que pensaron que el jugador iba a recuper su nivel en relación a la conducta, muy parecido a lo que sucedió con Centurión en Racing cuando volvió, pero tuvo el mismo final.

Massimo Cellino, presidente del Brescia declaró esta semana que había sido un error la contratación del delantero ya que en 19 partidos solo había anotado 5 goles. Claro está que la relación que hace el dirigente es en base al sueldo del jugador que no debe ser menor. Además destacó: “No se presenta a los entrenamientos, no parece muy comprometido con el futuro del club... Ése es el problema. Balotelli tiene un gran contrato en Serie A, pero no tiene contrato en Serie B. Si descendemos, no tendrá contrato alguno".