“Boca empezó y terminó jugando como un equipo chiquitito”

Pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos. Jugaron Boca y River, equipos que parecen lujosos para el fútbol de hoy, pero son pobres.



Sólo el negocio del fútbol puede hacer de “esto” un superclásico.



River, con algunos juveniles. Boca, con nada de juveniles. River, que intenta atacar y manejar bien la bola. Boca, parado de contra y temeroso. Tuvo Borré el 1 a 0. ¡No! Casi a los 10 minutos llegó el único ataque de Boca y se puso 1 a 0 sin hacer nada.



A River, el palo le dijo que no. La alevosía de un codazo de Campuzano a Carrascal mereció roja, pero no le dio el “valor” a Rapallini para echarlo.



Y final del primer acto: 1 a 0 para Boca. Todo de River, menos el gol. ¿Y Boca? Nada, salvo el gol.



En el segundo tiempo Boca regaló la cancha y la pelota. Y encima no hizo dos pases seguidos. En Boca debés pegar dos codazos para que te “rajen”; eso hizo Campuzano y roja.



Boca se asustó y sacó a un “creativo”, y puso a otro “5” de marca. Aguantó a un River sin profundidad y lo contragolpeó.

Girotti entró y empató. Y fue justo. Nacho, otro centro, y Borré puso aún más justicia: 2 a 1 arriba la banda roja.



Enzo Pérez se fue expulsado por doble amarilla. Ahora eran 10 contra 10. Y a cinco minutos del final, sin merecerlo, empató Boca por medio de Villa.



River nunca mereció ir perdiendo. Se equivoca atrás, pero piensa y se para en la cancha como ¡¡equipo grande!! Si bien también depende de individualidades, sabe cómo y a qué juega.



Boca es totalmente lo opuesto. Empezó y terminó jugando como “equipo chiquitito”. Solo defiende y espera que en algún centro o contragolpe sus individualidades hagan algún gol. Bien digno de un equipo de pobres recursos, pero no del plantel más caro y con más “cartel” de la República Argentina y América.