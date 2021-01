Boca quedó herido: si el domingo no es campeón, se iría Russo

La contundente derrota contra Santos dejó una herida interna en Boca que solo podría empezar a curarse si el domingo desde las 22 el equipo le pueda ganar a Banfield y consagrarse campeón de la Copa Maradona.



El partido decisivo del certamen argentino será el 17 de enero en San Juan frente al Taladro para dirimir el campeón.

Para semejante compromiso final del certamen, el técnico Miguel Ángel Russo quiere tener a todos sus jugadores en condiciones, no solo desde lo físico sino desde lo motivacional.

Es por esa razón que una vez terminado el duelo con el Peixe se puso frente a sus futbolistas y le dejó clara su postura: “El que no esté en condiciones de jugar un partido de presión como el del domingo, que levante la mano”.



La frase, lejos de caer simpática, resultó un motivo de fastidio interno más para un equipo cuyos jugadores se terminaron pasando facturas y reprochando cosas por la derrota contra los brasileños.



Para el caso, vale el ejemplo de la discusión de Carlos Tévez con Eduardo Salvio, quien no pudo demostrar todo lo que tiene, ya que estuvo muy bien marcado y le costó desequilibrar como lo había hecho en partidos anteriores.



Al igual que el Toto, todas las miradas apuntaron al flojo desempeño del arquero de la Selección Esteban Andrada, quien otra vez no pudo resultar una solución para el equipo en los momentos difíciles.



Asimismo, se conoció un fastidio por parte del dirigente más cercano al fútbol del club, Juan Román Riquelme, con el entrenador Miguel Ángel Russo, y puertas hacia adentro le habrían puesto un plazo de 72 horas para revertir el duro golpe de la eliminación en las semifinales de la Libertadores con la obtención del título ante Banfield.



Si Boca pierde la final de la Copa Diego Maradona contra el Taladro, el futuro del entrenador estaría contado y el propio Riquelme ya tiene dos carpetas de proyectos para intentar contratar antes del inicio del próximo campeonato.



Según pudo saber este diario, la búsqueda apuntaría a un jugador que pasó por el club con Riquelme y que se ha dedicado a la conducción de equipos en los últimos años.