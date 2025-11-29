Boca repite equipo para recibir a Argentinos Juniors

Boca se entrenó este viernes pensando en el choque ante Argentinos Juniors del próximo domingo a las 18.30, por los cuartos de final del Torneo Clausura. En la práctica de fútbol llevada a cabo esta tarde, Claudio Úbeda mantuvo a los once que vencieron a 2 a 0 a Talleres el pasado fin de semana y se estima que no habrá modificaciones de cara al encuentro ante el Bicho. Pese a que en la semana se especuló con la posible inclusión de un mediocampista en lugar de Milton Giménez teniendo en cuenta las fortalezas del Bicho en esa zona del campo y lo que sufrió el Xeneize partido pasado ante la T, finalmente el técnico optaría por mantener los mismos nombres.

Esto no quiere decir que no pudiera haber una modificación táctica, como por ejemplo centralizar a Carlos Palacios y que Miguel Merentiel juegue más tirado a la derecha, conformando un 4-3-3, algo que ya hizo Úbeda en el segundo tiempo contra el conjunto cordobés. En ese sentido, la probable formación sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.