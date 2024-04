Boca va por la primera sonrisa copera

Estudiantes pone todo para ganar en la Copa

Recibe a The Strongest desde las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi por la segunda fecha del Grupo C de la Libertadores. Con un punto tras la igualdad en Chile, los de Domínguez necesitan ganar en casa. Además, no se guarda nada, pese a que el viernes tiene una final con Boca.