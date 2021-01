Boca y River esperan por el superclásico

Se viene una nueva edición del superclásico y nuevamente los corazones se paralizarán en el país, a la espera de este vibrante choque que protagonizarán Boca y River, en La Bombonera. Con las semifinales de la Libertadores como prioridad, ambos apostarán a un mix de titulares y suplentes.

Por el lado del "Xeneize", el once aún no está confirmado y pese a que Miguel Ángel Russo apostará a poner una base del equipo habitual, muchos futbolistas que jugarán no forman parte del quipo que juega la Copa Libertadores. Además Carlos Tevez y Eduardo Salvio, estarían en el banco y sumarían minutos en el complemento. Así, Boca iría con: Andrada; Buffarini, Zambrano, Izquierdoz, Más; Capaldo, Campuzano; Zeballos, Zárate, Villa; Ábila.

Por su parte, River pondría mayoría de suplentes con el fin de guardar jugadores para enfrentar a Palmeiras. El "Muñeco" Gallardo, tras el triunfo ante Arsenal, destacó que la copa es la prioridad, pese a la importancia de este encuentro. De esta forma, le daría confianza a varios juveniles. Así, el "Millonario" formaría cón: Bologna; López, Aguirre, Sosa, Moreira; Nacho Fernández, Ponzio, Zuculini, Julián Álvarez; Borré y Beltrán.