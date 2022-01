Bustos no arregló su contrato con River y seguirá en Independiente

Finalmente se terminó la novela y Fabricio Bustos no jugará en River. Pese a que había acuerdo entre los clubes para que el Millonario se lo compre a Independiente, el lateral derecho no arregló su contrato y seguirá jugando en el Rojo por este semestre.

Fue uno de los pedidos de Marcelo Gallardo, para tener mayor recambio en ese sector. Finalmente, tras el no de Bustos, River se bajó de las negociaciones y no hará un nuevo intento. De esta forma, quedará libre en junio ya que no renovará con el Rojo.