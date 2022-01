Camba continúa pensando en su armado

Cambaceres se encuentra flotando en un mar de dudas con respecto a lo que es el armado del plantel. Pero las dudas no vienen a causa del club, sino por las imprecisiones que llegan desde AFA respecto a lo que será la fecha de inicio del torneo de 10 equipos que se disputará en 2022 para la Primera D, cuyo comienzo podría darse a mediados de marzo o principios de abril incluso.

Es por ello que como falta tiempo para el inicio de la competencia oficial y aún no hay fecha confirmada para lo que será el partido ante Lanús por los 32vos de final de la Copa Argentina, el cuerpo técnico del Rojo de Ensenada y los dirigentes no se apresuran para lo que será el mercado de pases. Si bien afirman que hubo sondeos a otros futbolistas de la categoría, a quienes buscan convencer con la motivación de las copas, todavía no hay mayores confirmaciones respecto a llegadas.

Lo concreto es que el entrenador Da Ponte tiene en claro que si el equipo desea finalmente subir las pretensiones respecto a lo logrado en el último año, hay puestos específicos que deberán reforzarse. Y la dirigencia ya tiene en mano su listado de pedidos, así que se espera que en los próximos días lleguen futbolistas a prueba para entrenarse en Ensenada.