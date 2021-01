Cambaceres aún no definió al nuevo técnico

La dirigencia que preside Raúl Zamponi aún no concretó la llegada del flamente cuerpo técnico que tomará las riendas de Defensores de Cambaceres para la próxima temporada de la Primera D. Según fuentes consultadas por diario Hoy, se van a tomar algunos días para analizar cada una de las propuestas ya que entienden no hay apuro para tomar una determinación.



En las últimas horas se reunieron con Sergio Recchiuti, donde mostró sus ganas de volver a comandar Cambaceres. El DT un paso por Defensores entre octubre de 2016 y abril de 2017: dirigió 15 partidos, de los que ganó cinco, empató tres y perdió siete.



En principio, el primero en postularse para volver a dirigir al Rojo fue Eduardo Bogarelli, que actualmente está comandando técnicamente a Alumni de Los Hornos en la Liga Amateur Platense.



El otro nombre que apareció sobre la mesa es el de Carlos “Sapo” Girardengo, que viene de trabajar en el fútbol de Portugal, pero aún no tuvo una reunión con la CD del elenco ensenadense.

Como también, Carlos Da Ponte ya le acercó su proyecto deportivo a los dirigentes para su evaluación. El Ruso está a la espera de tener un conclave. Uno de los más queridos como Pablo Casado sería su ayudante de campo y Tomás Hitz el preparador físico.



Por otra parte, el coordinador de Juveniles, Sebastián Landro, también presentó un plan de trabajo para la Primera División, que tiene a la cabeza a Roberto Di Plácido y a Jorge Profeta, técnico de la cuarta división.