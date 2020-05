Cardona quiere volver a Boca

Edwin Cardona fue uno de los refuerzos estrella de Boca en las últimas temporadas. El colombiano llegó para darle más experiencia al mediocampo del Xeneize, pero no pudo afianzarse en el conjunto de La Ribera.

En la primera temporada, el enganche demostró sus cualidades,

aunque en su último tiempo en el club no tuvo la oportunidad de jugar y debió buscar una salida.



Tal es así, que Cardona regresó a México en 2019 y actualmente viste la camiseta de Tijuana. Pero en una charla con Perfil Bulos, el colombiano contó sus ganas de regresar a la institución: “Yo estaría muy feliz de que Boca me tuviera en carpeta”, afirmó en primer lugar.



Además, el mediocampista sentenció que su intención es volver al Xeneize en un futuro: “Si fuera por mí y me llama Riquelme, mañana mismo me iría a Boca. Haría todo lo posible para que me dejaran salir e irme a jugar allá”, aseguró.



Por último, Edwin también afirmó que Wilmar Barrios, ex-Boca, también tiene la intención de volver en un futuro: “Imagínate que está jugando la Champions y muchas otras cosas, y él quiere volver a Boca”, detalló. También agregó sobre la expulsión en la final de la Copa Libertadores ante River: “Nunca quiso que lo sacaran, ningún jugador hace eso. No reconocen el trabajo que venía haciendo desde hace mucho tiempo atrás”, finalizó.