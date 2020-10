Comienzan los días claves en el Lobo

Hoy por la mañana el plantel de Gimnasia tendrá una nueva jornada de entrenamiento tras volver en el día de ayer a trabajar bajo la lluvia. Hizo circuito físico y luego fútbol reducido en grupos, usando la cancha de césped sintético por la intensa cantidad de agua que cayó en la mañana del domingo.

En el entrenamiento de hoy se espera ver la evolución de José Paradela y Marcelo Weigandt para en los próximos días comenzar a hacer trabajos tácticos y práctica de fútbol con el posible once inicial que estará en el Bosque el próximo viernes.

La buena noticia del domingo fue que Paolo Goltz volvió a responder bien en los ejercicios y estuvo a la par de sus compañeros. La mala noticia para el cuerpo técnico es que, a pesar de que Lucas Barrios está comenzando a entrenar con el resto del plantel, no lo ven con chances de que pueda llegar al encuentro ya que ha perdido varias semanas importantes en la preparación y quieren llevarlo con precaución, ya que es la segunda lesión muscular que sufrió en esta temporada.

Mancilla, en duda

En la tarde de ayer, el colombiano se sometió a una ecografía por dolores en sus riñones y se detectó una pequeña piedra allí, por lo tanto están trabajando para expulsarla lo antes posible sin necesidad de una internación. Con este panorama llegaría con lo justo para el partido del viernes o podría quedar afuera definitivamente dependiendo de cómo evolucione en los próximos días.

El resto del plantel se encuentra en óptimas condiciones y estarán a disposición del cuerpo técnico para pelear un lugar en el posible once inicial. De no jugar Mancilla, crecen las chances para que Patricio Monti o Matías Miranda ocupen el lugar del ex Deportivo Cúcuta ante la molestia que posee en sus riñones.

La presencia de Diego Maradona para dicho encuentro dependerá también de las recomendaciones médicas que reciba el DT como así también la obligación del club de cumplir a rajatabla el protocolo, ya que es considerado grupo de riesgo.