Con Copa en mano y público en las tribunas, Argentina recibirá a Bolivia

Tras la obtención de la Copa América en el Maracaná, Argentina volverá a disputar un encuentro de local y será por la fecha número 10 de las Eliminatorias sudamericanas, ya que recibirá a Bolivia a partir de las 20.30 en el estadio Antonio Vespucio Liberti. En un marco muy especial porque volverá el público de manera parcial a un estadio del país, habrá 17.000 personas que podrán disfrutar de ver a los campeones de América y volver a mirar un encuentro de manera presencial.

Lionel Scaloni tiene dos dudas hasta el momento, debido a que en el lateral izquierdo no está definido si jugará Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico, como sucedió en varios momentos de la Copa América donde fueron rotando en diferentes partidos, aunque terminó jugando el ex-Racing y Ferro. Aunque el DT no quiso confirmarlo, sería el propio Huevo quien jugará hoy en la parte izquierda de la tabla.

La otra duda para el entrenador es en la mitad de la cancha, donde Alejandro Gómez y Nicolás González se pelean por un lugar en la banda izquierda. El actual atacante de la Fiorentina fue titular en gran parte del certamen disputado en Brasil pero todo parece indicar que el Papu va a tener su oportunidad desde el arranque como no le sucede desde hace tiempo al mediocampista del Sevilla. Respecto al equipo que salió el domingo a jugar contra la Canarinha, y que luego fue suspendido, habría tres cambios con los ingresos de Juan Musso, Germán Pezzella y el Papu Gómez por Emiliano Martínez, Cuti Romero y Giovani Lo Celso, respectivamente. Vale recordar que estos tres últimos jugadores ni siquiera estarán en el banco de suplentes al regresar a Inglaterra para jugar con sus equipos.

Scaloni, del “no tengo confirmado el equipo” a la alegría de volver a jugar con público

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del partido de esta noche de la Selección Argentina con Bolivia, no confirmó el equipo, mostró su alegría por la vuelta del público en el país, y además no dejó de lado lo ocurrido el último domingo en Brasil.

“En ningún momento pensamos que podía pasar lo que pasó”, señaló el técnico del elenco nacional, a la vez que remarcó: “La sensación es extraña y fea porque no pudimos jugar al fútbol que era lo que queríamos”.

En tanto, no confirmó el equipo: “Tenemos que decidir a los que van a reemplazar a los que no van a estar. Con Bolivia tenemos que jugar y ganar”. Además, indicó que Juan Musso será el titular. Por último, remarcó su felicidad por la decisión de que se vuelva a jugar con público, tras un año y medio de ausencia por la pandemia del coronavirus: “Es una alegría enorme que la gente pueda venir a ver a la Selección. El hincha es incondicional, siempre tuve esa sensación. Eso no creo que haya cambiado. Sí es cierto que haber ganado un título motiva más, es algo especial”, cerró.