Con dos bajas de último momento, el Pincha visita a Argentinos en La Paternal

La suerte es ciega, pero la mala suerte nos ve muy bien”. Por lo menos así dicen y en el caso de Estudiantes de La Plata parece encajar perfecto.



Los resultados deportivos no acompañan y, por si fuera poco, con dos lesiones de último momento, el equipo dirigido por Leandro Desábato se presentará esta tarde, desde las 19.10, ante Argentinos Juniors. El encuentro que corresponde a la última fecha de la Zona 5 de la ex Copa Liga Profesional, ahora llamada Copa Maradona, se dará en el estadio Diego Armando Maradona y será arbitrado por Patricio Loustau.



El Pincha, ya condenado a la última posición de su grupo y, por lo tanto, a la Fase Complementaria, buscará sus primeros tres puntos del torneo en La Paternal.



Estudiantes viene de igualar 0 a 0 en el estadio Jorge Luis Hirschi frente al líder de la zona, San Lorenzo de Almagro.



En este caso, para enfrentar al Bicho, el Chavo deberá lidiar con inconvenientes de último minuto, ya que el entrenador no podrá contar con dos futbolistas que iban a ser titulares en la tarde de hoy. Según pudo saber El Clásico del diario Hoy, quedaron descartados para viajar a la Paternal Federico González y Diego García. El primero de los mencionados padece una lesión muscular de grado 1 en el bíceps del muslo derecho, mientras que García sufre una sobrecarga muscular en el recto anterior del muslo izquierdo.



Por dicha razón y a pesar de que todo indicaba que Desábato repetiría los 11 del último cotejo, ingresarían al equipo Leandro Díaz y el juvenil Gaspar Di Pizio. De esta manera, Estudiantes modificaría el esquema y utilizaría un 4-4-2 con dos centrodelanteros.



Por el lado del local, el elenco dirigido por Diego Dabove busca la clasificación a la Zona Campeonato, ya que viene de golear a Aldosivi 4 a 1 en Mar del Plata y quedó segundo con mayor diferencia de gol que el Tiburón.