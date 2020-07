Con la campera del Lobo puesta, Maradona mandó un tajante mensaje a sus hijas

Nuevamente en esta semana, Diego Armando Maradona se expresó mediante un video para despejar las dudas sobre una supuesta manipulación por parte de las personas que lo cuidan.

“Estaba muerto, ¿no? ¿Y ahora, qué dicen? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir ahora? Que están haciendo todo por plata. Y por plata no se compra el corazón de nadie”, arremete Diego marcando postura en su disputa interna familiar. Además se lo ve agitado debido a su rutina de entrenamientos que viene realizando con indumentaria de su actual equipo, Gimnasia.

“Maradonianos, los adoro. Los quiero muchísimo. Síganme que no les voy a fallar. No les fallé nunca. Esta tampoco. Aunque me quieran bastardear. Aunque me quieran decir lo que me quieran decir”, agregó, y resaltó su defensa hacia su entorno, que fue cuestionado los últimos días. “La gente de alrededor mío, la gente que yo quiero, la gente que realmente me hace bien”, los describió antes de mandarles un beso a sus fanáticos. “Tranquilos”, agregó.

Según reveló su médico Leopoldo Luque en una entrevista con Infobae, en las últimas semanas, Maradona adelgazó cinco kilos y empezó una dieta en la que reduce el consumo de alcohol. Además, tiene una rutina que incluye 20 minutos de cinta, más tarde bicicleta fija y una caminata por el patio de su casa.

La respuesta de Gianina Maradona

“Sigo eligiendo preservarlo porque soy de las que sostienen, las que resisten el archivo, las que hacen lo que dicen... Quienes me conocen saben de mi relación con él, de las veces que cumplí un rol que no me correspondía. Yo sé quién y cómo soy. Conocer a mi hijo y saber cuáles son mis prioridades en la vida”, escribió la ex mujer de Agüero, quien también dejó entrever que no volverá a hacer referencia al escándalo: “Basta para mí”.