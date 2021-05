Con las valijas repletas de ilusiones, Villa San Carlos vuela hacia Neuquén

En un hecho histórico para la institución, Villa San Carlos emprende viaje rumbo a Neuquén para afrontar su compromiso ante Estudiantes de San Luis por los 16avos de Copa Argentina. El encuentro se disputará en la jornada de mañana desde las 14:10 en Cutral Co. Diario Hoy te cuenta cómo se prepara la delegación del Celeste que buscará seguir haciendo historia en el certamen federal.



En una de las últimas gestiones de la actual Comisión Directiva antes de dejar el mandato, el club de Berisso se adelantó a su próximo rival y organizó una logística especial para un equipo de la B Metropolitana.



Aprovechando que el fin de semana tuvieron fecha libre, los jugadores del Celeste realizaron una rutina acorde para llegar de la mejor forma a una nueva instancia de la Copa.



A diferencia del conjunto puntano, cuyos jugadores viajarán en colectivo por más de nueve horas desde San Luis hasta Neuquén, San Carlos logró adquirir boletos para viajar en avión a la capital neuquina y desde allí trasladarse 80 kilómetros hacia Cultra Co.



Cabe destacar que el ganador de esta llave cobrará cerca de 1.500.000 de pesos en premio, por lo que en Berisso apuntaron todos los cañones a poder seguir adelante en la competición, en la que además se generó una empatía con los fanáticos del fútbol que empezaron a votar a favor de la Villa en una encuesta televisiva sobre los favoritos a ganar la Copa.



Todos los hisopados dieron negativo



El domingo en el predio CN Sports, se realizaron hisopados a jugadores, cuerpo técnico y staff, donde las pruebas arrojaron resultados negativos en su totalidad, por lo que el entrenador Laureano Franchi podrá disponer de los 23 jugadores convocados para este duelo.



De cara a este partido decisivo, Franchi tiene previsto el regreso de Gonzalo Raverta y Manuel Molina. Asimismo, seguirá en el arco Rodrigo Benítez, junto a Juan Ignacio Saborido, Federico Slezack y Luciano Machín, mientras que la duda pasa por la continuidad o no de Raúl Iberbia. Alexis Alegre, Maximiliano Badell, Matías Brianese y Pablo Miranda también tendrían un lugar asegurado en el 11 titular, en donde el equipo buscará la clasificación a los octavos de final, instancia en la que espera Patronato de Paraná.