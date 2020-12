Con una baja sustancial, San Carlos buscará su primer triunfo

Villa San Carlos estará visitando a Tristán Suárez por la segunda fecha del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana. Las acción comenzará a las 17.10, tendrá el arbitraje de Eduardo Gutiérrez y se disputará en el estadio 20 de Octubre. El equipo dirigido por Jorge Vivaldo no tendrá la presencia de Ignacio Oroná, quien tuvo una grave lesión.



En las últimas horas se conoció, luego de chequeos médicos, que Ignacio Oroná sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior con lesión del menisco externo de la rodilla derecha. El capitán estará al menos seis meses fuera de las canchas.



Pasando al equipo, el entrenador tendrá que realizar una modificación obligada: saldrá Oroná y en su lugar se va a meter Gonzalo Raverta, otro de los grandes ídolos de la institución de Berisso que volverá a ser titular. Su último partido jugando desde el arranque fue el 16 de marzo de 2019 donde padeció una grave lesión ligamentaria.



El resto de los 11 no sufrirá demasiadas modificaciones de los que igualaron sin goles contra el Quemero, aunque hay que esperar porque el que también arrastra una sobrecarga es Samuel Portillo, y en caso de no jugar el cuerpo técnico deberá buscar variantes, que no tienen la misma explosión que el atacante.



Habría tres delanteros para un lugar, sin necesidad de modificar el esquema que es un 4-3-3, donde Vivaldo podría colocar a Lucas Calderón, Lucas Rebagliati y Bryan Schmidt, caso contrario se debería cambiar el dibujo donde Iván Massi correría con chances para formar una línea de cuatro en la mitad de la cancha, con el zurdo contra la banda izquierda.



Por último, en la tabla de posiciones, el Celeste tiene una unidad y se encuentra en una buena posición porque en la primera fecha solo ganó J. J. Urquiza, y es el líder con tres puntos. Los demás, excepto Comunicaciones que perdió contra este rival y lógicamente no tiene puntos, Acassuso, Almirante Brown y Tristán Suárez empataron y por eso tienen una sola unidad en la búsqueda por el ascenso.