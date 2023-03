“Confiamos en este camino y que se nos van a dar los resultados”

En el mediodía de ayer, después de lo que fue el último entrenamiento de la semana para el elenco albiazul, Sebastián Romero habló en la habitual conferencia de prensa antes de los partidos, para analizar lo que será el duelo de hoy contra Colón, donde Gimnasia buscará volver a ganar con el apoyo de su gente para intentar enderezar el rumbo.

Respecto al equipo, que tendrá muchos cambios, Chirola no quiso confirmar el once para enfrentar al Sabalero: “Hay algunos jugadores con molestias, pero el equipo estaría. Estamos preparados y confiados de que podemos sacar el resultado que queremos ante Colón”. Además anticipó lo que podría ser el encuentro contra los santafesinos: “Pipo es de cambiar, no podemos confiarnos”.

“Nosotros esperamos encontrar el fútbol que pretendemos, cosa que pasó por momentos. Fortalecer las virtudes y seguir mejorando las cosas que tenemos flojas”, agregó.

Haciendo un análisis de lo que hizo el Lobo hasta el momento, el DT Tripero comentó: “Tuvimos momentos buenos: de mitad para adelante nos hemos asociado bien. Hay que seguir por esa línea: el equipo se siente cómodo cuando se planta en campo rival y puede manejar. El otro día todo el segundo tiempo fue bueno. Eso significa que se puede. Tenemos que creer en eso, seguir por esa línea. Una lástima que la pelota no entró y las que entraron las anularon...”.

También Romero se mostró nuevamente convencido de que este es el camino para intentar mejorar el presente albiazul y que hoy podría ser un paso importante: “Sigo convencido de que terminará el torneo y vamos a estar bien. Nos está costando, pero confiamos en este camino y que los resultados se van a ir dando por lo que trabajamos en la semana”.

En el once de hoy habrá cinco modificaciones y el entrenador Mens Sana habló sobre un nombre puntual como es el cambio de posición de Guillermo Enrique: “Hemos hecho pruebas durante esta semana, como es la de Enrique de volante. Allí jugó todas las inferiores y son cuestiones que queremos mirar en la semana para que suceda desde el inicio o durante los partidos”.

Por último, Chirola tuvo palabras positivas para el regreso de Néstor Gorosito a 60 y 118: “Con Pipo trabajamos a la par y subieron un montón de jugadores. Siempre hubo una buena comunicación con él y todo su cuerpo técnico, así que lo vamos a recibir bien”.