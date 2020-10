Cristiano Ronaldo, enfurecido ante una acusación

En los últimos días se conoció la noticia de que Cristiano Ronaldo dio positivo al test de coronavirus que se le realizó en la concentración de Portugal. Inmediatamente, el delantero abandonó el hotel y comenzó con la cuarentena correspondiente.

Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes de Italia, fue muy crítico al decir que el atacante de la Juventus no cumplió con los 14 días de cuarentena, pero el exjugador del Real Madrid salió con todo: “Estoy en cuarentena. No infringí ningún protocolo como escuché. Esto es todo mentira. Todas esas cosas que se están diciendo son todas mentiras, principalmente un señor, del que no voy a decir el nombre, de aquí de Italia dice que no cumplí con el protocolo”, aseguró.