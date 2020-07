Del Potro se recupera de sus lesiones y vuelve a los entrenamientos

El argentino Juan Martín Del Potro confirmó hoy que volvió a empuñar una raqueta durante la recuperación que transita después de operarse por segunda vez la rodilla derecha debido a un problema en la rótula, el pasado 27 de enero.

"Hoy vine a pasar el día con mi amiga", escribió el tandilense en Instagram con su imagen raqueta en mano.

"Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha. La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona. Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo. Gracias por el amor que me dan siempre. #FelizDiaDelAmigo", compartió con sus seguidores.

Del Potro compitió por última vez el 19 de junio de 2019 en el torneo de Queen's y, luego, al agravarse la lesión que acarreaba en la rótula derecha desde octubre de 2018, se sometió a dos intervenciones quirúrgicas, una en Barcelona en la Clínica del médico Ángel Ruiz Cotorro, en junio de 2019, y la otra en Miami con Lee Kaplan, cirujano del Sports Medicine, en enero pasado.