Denver y Campazzo, con un pie afuera de los Play-off

Las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA se hicieron cuesta arriba para el conjunto de Colorado donde juega Facundo Campazzo. Tras haber eliminado en los cuartos de final al siempre difícil Portland Trail Blazers, Denver Nuggets se topó con uno de los firmes candidatos a pelear por el título de la temporada.



Tan es así, que Phoenix Suns no dio tregua y superó en cada partido de la serie al equipo que conduce Michael Malone para poner un 3-0 a su favor y quedar a solo un paso de alcanzar la final.



Tras ser aplastado en sus primeros dos encuentros en condición de visitante, donde cayó por 122 a 105 y 123 a 98, Denver mostró una leve mejoría en su presentación como local pero aún así no le alcanzó. El tercer encuentro fue para los Suns por 116-102.



El partido disputado en el Ball Arena contó con un escaso aporte del base argentino Facundo Campazzo, quien jugó poco menos de 18 minutos, lapso en el cual sumó seis puntos con 2-4 en triples. El cordobés erró un doble y sumó dos rebotes, un balón perdido, un robo y cuatro faltas.



Lo mejor del ex Real Madrid de 30 años fue en el segundo cuarto, cuando sumó los dos triples, un recupero defensivo y una falta en ataque que le sacó a Joe Crowder. En ese tramo, Denver, que había estado abajo por 12 puntos, se colocó a seis (49-55).



En Denver, el MVP serbio Nikola Jokic volvió a mostrar su calidad y alcanzó un triple doble con 32 puntos (12-23, 1-6 y 5-9), 20 rebotes y 10 asistencias, siendo el único que pudo hacer frente a la superioridad de los Suns. En tanto, Monte Morris finalizó con 21 puntos y Michael Porter con 15 para los Nuggets.



Pero los Suns mostraron en todo momento su solidez y plasmaron su ambición para llegar al cuadro final de la Conferencia Oeste. Su goleador fue Booker con 28 (9-16, 2-7 y 4-4), seguido por Paul con 27 y Joe Crowder con 14, mientras que el pivote jamaiquino DeAndre Ayton fue notable en la defensa con 10 puntos y 15 rebotes.



El partido de esta noche puede ser determinante ya que un triunfo de Phoenix sentenciaría la serie 4 a 0 y significaría el adiós para Denver y Campazzo de los Playoffs. Si bien los Nuggets tuvieron una buena temporada donde el argentino llegó a ser titular, tendrá por delante el desafío más importante, donde jugará de aquí en más sin margen de error. En caso de conseguir la victoria, la serie continuará el próximo martes.