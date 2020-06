Deportivo Riestra : el club fue sancionado y no se descartan sanciones más severas

Mientras todos los equipos entrenan de forma particular, es decir que cada jugador lo hace por su cuenta en su casa/departamento, Deportivo Riestra - club que apoya económicamente Victor Stinfale, un abogado reconocido, que estuvo involucrado en la fiesta "Time Warp" entre otras cosas - entrenó sin autorización en su estadio como cualquier día sin pandemia.

Por supuesto que salieron unas imágenes y la AFA emitió un comunicado que dice: "(La AFA) Informa a la opinión pública, en virtud de imágenes difundidas en un medio de comunicación masivo relativas a un entrenamiento que habría efectuado el club Deportivo Riestra en su estadio, que procederá de manera inmediata a dar traslado de dicha situación a los órganos competentes a fin de que se inicie la investigación correspondiente".

Esto sacudió al fútbol argentino, ya que si no se efectuara ninguna sanción esto le costaría muy caro a Tapia y su legitimidad como dirigente democrático. Si bien algunos no se han manifestado públicamente, se sabe que no ha caido para nada bien en el ascenso y sobre todo en el fútbol grande.

El club fue clausurado, pero se esperan sanciones aún más severas.