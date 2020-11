Desábato: "El plantel no está a la altura del crecimiento del club"

En la previa al choque frente a Argentinos Juniors por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, el "Chavo" Desábato habló en conferencia de prensa y dejó varios títulos en lo que tiene que ver la realidad del club.

Llamó mucho la atención cuando se refirió al equipo y su actualidad, donde hizo énfasis en que el plantel no está a la altura del crecimiento del club.

Además se lo notó fastidioso cuando se refirió a la altura que tiene el plantel, lo cual le presenta una gran dificultad a la hora de practicar la pelota parada.

Pero también habló de que es lo que ve para el próximo partido frente al "Bicho", donde pondrá a Mascherano como defensor central, ya que no tiene otro, según explicó. Cabe destacar que agregó que Squadrone no está para jugar por la cantidad de jóvenes que tiene en el once inicial.

Por último, remarcó: "Esperamos romper la racha en nuestra casa, a pesar de que no tenemos nuestra gente y hubiera sido mucho mejor".

Estudiantes jugará frente a Argentinos Juniors el domingo desde las 16:15 con arbitraje de Néstor Pitana.