Desábato: “La dirigencia está preocupada”

Mientras la incertidumbre por el regreso a la actividad en el fútbol argentino continúa, y la Asociación del Fútbol Argentino diagrama un campeonato corto para definir las plazas a las competiciones internacionales del próximo año, el DT Pincha y la Comisión directiva piensan cómo asumir este presente complejo de cara al armado del plantel 2021.

Cuando Leandro Desábato asumió la dirección técnica de Estudiantes de la Plata, indudablemente nunca imaginó este presente, sin poder dirigir, ni tampoco estar en el día a día con sus futbolistas. Con respecto a esto último, El Chavo dialogó con una radio de Buenos Aires y expresó: “Es difícil trabajar y planificar sobre algo que no sabemos. Tengo varios planes según cuando volvamos y según los jugadores que se puedan ir o quedar. El mercado es complicado porque no se sabe cuándo arranca. Realmente es un momento de gran incertidumbre”.

Además agregó: “En un tiempo no tan lejano, de a poco y tomando recaudos, tenemos que empezar a entrenar. Nosotros en el Country tenemos espacios y podemos trabajar distanciados. Tenemos varios planes para arrancar”.

Ahora le toca la difícil tarea de armar su equipo para la próxima temporada en medio de una pandemia y con la billetera de los

clubes del fútbol argentino que no pueden sostener contratos altos, y menos aún realizar grandes incorporaciones.

“La dirigencia está preocupada. Es complicado mantener al club, pagarles a los jugadores y empleados. Hay mucha gente que rodea al fútbol, todo se ha vuelto cuesta arriba”, confesó el DT sobre el momento complejo de la institución en plena pandemia por el coronavirus.

En cuanto a los jugadores que se les finalizan sus préstamos en junio de este año, el técnico comentó: “Sabemos que se vencen los contratos pero no sabemos qué pasará con los chicos. Mateo Retegui, por ejemplo, es de Boca y a mi me interesa que se quede. Igualmente dependerá de un acuerdo entre Estudiantes y Boca, y cómo se puedan arreglar ellos. Cuando la situación no depende de uno mismo es todo complicado. No es lo mismo hacer un esfuerzo por un jugador para que juegue una temporada o para que juegue seis fechas. No sabemos cuándo arranca ni cómo se jugará, eso hace todo mucho más difícil”.