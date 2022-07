Djokovic busca su séptimo título en Wimbledon frente a Kyrgios

La final se jugará desde las 10 (hora argentina) y opondrá a Djokovic, tercero del ranking mundial de la ATP, contra Kyrgios (40), con televisación de Espn.

Para Djokovic, la final de Wimbledon es una suerte de revancha luego de no haber podido jugar el Abierto de Australia tras haber sido deportado de Melbourne por no estar vacunado contra el coronavirus, luego perdió con Nadal en los cuartos de final de Roland Garros y aún no existen certezas sobre su presencia en el US Open.

Por otro lado, ayer el cordobés Gustavo Fernández, se consagró campeón en el dobles sobre silla de ruedas de Wimbledon junto al japonés Shingo Kunieda.