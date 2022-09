Domingo a puro fútbol en la Liga Profesional

En el transcurso de la jornada de hoy por la tarde, la fecha 20 de la Liga Profesional seguirá su curso. Habrá varios partidos interesantes y entre ellos, dos clásicos. Dicho esto, cabe resaltar que este capítulo recién finalizará el martes por la noche y la acción de la pelota volverá el siguiente viernes 23 de septiembre.

En el primer turno y a las 13, Tigre recibirá a Vélez en Victoria y este duelo entre Matadores y Fortineros será dirigido por Hernán Mastrángelo.

Mientras tanto, a las 15:30, se jugará uno de los partidos clásicos de la jornada. En el Nuevo Gasómetro y por segunda vez consecutiva, San Lorenzo se verá las caras frente al River de Marcelo Gallardo. El Millonario quiere recuperarse de dos derrotas consecutivas, sufridas en el Superclásico ante Boca y frente a Banfield por 2 a 1 como local en el estadio Monumental.

Como si esto fuera poco, a las 18 el sur del Gran Buenos Aires se parará por 90 minutos. Esto se debe a que Banfield enfrentará a Lanús en el estadio Florencio Sola. El Taladro viene de lograr un gran triunfo de visitante y, por su parte, el Granate se encuentra en el fondo de la tabla con solo 11 unidades. Es por esto que este enfrentamiento se da en un contexto complicado para los dirigidos por Frank Kudelka. Desde su llegada, disputó nueve partidos, de los cuales ganó apenas uno, empató dos y perdió seis.

En la previa del clásico, el referente Lautaro Acosta comentó: “Es un rival que viene haciendo las cosas bien y a nosotros nos está costando, pero los clásicos son partidos aparte. Es una buena oportunidad para nosotros, nos cae en un momento justo. Ganar un partido de este tipo nos haría levantar”.

Finalmente, la acción dominguera cerrará con dos cruces que serán a las 20:30. En el estadio Mario Alberto Kempes, Talleres intentará empezar a enderezar su flojo presente ante Colón, que se encuentra en la misma situación que el elenco cordobés. Al mismo horario y en Vicente López, Racing buscará sumar de a tres frente a Platense. Los de Fernando Gago quieren conseguir el triunfo para no perderle pisada a los de arriba y lograr meterse en la lucha de un campeonato que está que arde. Un dato no menor para la Academia es que el Calamar se hace muy fuerte en su estadio, ya que suma un total de 11 sin perder y los de Avellaneda no logran ganar dos duelos de manera consecutiva hace 29 partidos.

La acción del sábado tuvo dos partidos

Ya que hubo fecha en el transcurso de la semana, ayer se disputaron los dos primeros partidos de la vigésima jornada de la Liga Profesional. Por su parte, y en el primer turno, Barracas Central se impuso por 3 a 1 ante Godoy Cruz y de esta manera, el Tomba desaprovechó la chance de meterse en el lote de los de arriba. En cuanto a los goles del Guapo, llegaron gracias a Bruno Sepúlveda, Diego Rodríguez (en contra) y Dylan Glaby, mientras que para los mendocinos había descontado parcialmente el ex-Racing, Martín Ojeda.

Horas más tarde, Newell’s recibió a Sarmiento en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. En esta oportunidad, los de Junín triunfaron por 1 a 0 gracias al gol de Yair Arismendi a los 13 minutos del segundo tiempo y de este modo, el elenco de Israel Damonte cortó con una racha negativa de dos partidos sin triunfos y quedaron en el puesto 17 de la tabla de posiciones.

Finalmente y en cuanto a los de la Lepra, los dirigidos por Adrián Coria finalizaron con sus dos duelos invictos y se ubican en el décimo puesto, por debajo de Platense y por encima de San Lorenzo de Almagro.