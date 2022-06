Domínguez: “Debemos recapacitar, saber que estas formas no nos gustan”

Independiente sufrió un duro golpe: cayó por 2-1 con Argentinos, en La Paternal, por la tercera fecha de la Liga Profesional. Eduardo Domínguez dejó en claro su preocupación por el nivel del equipo y también por el mercado de pases.

El DT está seguro que deben cambiar rápido la imagen: “Debemos recapacitar, saber que de esta forma no nos gusta. Ni siquiera hicimos el intento de buscar lo que nosotros en los entrenamientos queremos generar. Se va a tornar más difícil de esa forma. Vamos a pensar que fue una mala noche, que todos podemos tener”.

La preocupación del Rojo

Eduardo Domínguez no ocul­tó su preocupación por la falta de refuerzos y dejó en claro que espera respuestas por parte de la dirigencia.

“Nos hemos reunido, está en manos de ellos las situaciones. Hace dos días que me enfoco en lo que es el partido. No tengo información de nada. No sé si han avanzado o no en algunas cuestiones”, dijo.

“Está claro la necesidad de futbolistas... Necesitamos”, añadió. Y sentenció: “Confío en lo que me dijeron los dirigentes en estas reuniones. Ya saben que necesitamos refuerzos. Cuando finalice el libro de pases veremos quiénes vinieron y quiénes no y cómo se hicieron las gestiones”.