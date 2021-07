Dos jugadores se fueron y dos que llegarían al Pincha en las próximas horas

Si bien los ojos de los futboleros están puestos en la no renovación hasta el momento de Lionel Messi como jugador del Barcelona, también en otros clubes pasa algo parecido, como es el ejemplo de Federico González y Mauro Díaz en Estudiantes.

Ambos jugadores nunca se pudieron adaptar, uno por bajo rendimiento y el otro por la cantidad de lesiones que tuvo a lo largo de su paso por la Institución.

Éste último, si bien las veces que pudo entrar no lo hizo mal, la desconfianza de la directiva sobre nuevas lesiones en el futuro no escapan a la hora de la renovación y es por eso que se decidió la no continuidad del mismo.

Federico González llegó siendo el tercer máximo goleador de la Superliga 2018/19 y tras sus altas pretensiones salariales, sumado a la poca cantidad de minutos en base a su bajo rendimiento, hicieron que la comisión directiva, junto con la secretaría técnica, tomaran la decisión de que no continúe.

Estudiantes buscó a Javier Toledo, compañero de delantera junto con Leandro Díaz en Atlético Tucumán, para reemplazar la figura del exTigre, pero firmó con Sol de América de Paraguay.

Ahora, el apuntado es Gustavo Del Prette, jugador del Montevideo Torque City de Uruguay. Según dicen, el Pincha tendría todo acordado para la compra del 60% de la ficha y firmaría su vínculo hasta diciembre de 2024.

El otro que llegaría es Matías Aguirregaray, de un paso trascendental en Estudiantes en 2017 pero ahora desembarcaría por 18 meses y con ya 32 años.