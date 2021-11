El Barrio Hipódromo se viste de Gala: todo listo para el Gran Rocha

Por Galopón

El Gran Premio Internacional “Dardo Rocha” (G I-2.400 m) no es un cotejo cualquiera, es el más importante de la ciudad de las diagonales. Es la carrera “soñada”, la más esperada del año. Esa que desde el propietario hasta el peoncito, pasando por el cuidador y el jockey sueñan con conquistarla. Ese día el hipódromo se viste de fiesta porque es la fecha que el platense inevitablemente no se lo quiere perder, ya que es parte del festejo de un nuevo aniversario de la ciudad. Pocos platenses se quieren perder el final de la carrera más importante del turf platense, porque el “Rocha” – así, a secas- es otra cosa. El Rocha es la gente; los que nunca van al hipódromo y los habitués de toda la vida. Es la del punto de encuentro y reencuentro. Son esos quinientos o mil pesos apostados una vez por año a las patas de un caballo para palpitar si gana, aunque no distinga un zaino a un alazán o a un tordillo.

Este año, como dijimos, volverá el platense a colmar las tribunas del hipódromo para ser protagonista de la que considera su fiesta. Para esperar el momento sublime en que se escuchen las doce campanadas que anuncian la largada de la tradicional competencia hípica. Quince competidores le darán emoción y color a los 2.400 metros de la carrera más importante del turf platense. La linajuda presencia de Miriñaque acapara todas las atenciones. Pero no es el único, también Zuran Zuran acapara las luces de las marquesinas de candidatos, avalado por sus cuatro últimos éxitos obtenidos en fila, y llega a este evento con excelente preparación. La “sangre joven” estará representada por Emprestado y El Informado, con una deuda pendiente que tratarán de saldar justo en esta carrera.