El campeón dio positivo y estará ausente

La segunda fecha del Súper TC 2000 que tendrá lugar en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires no contará con la presencia del vigente campeón Matías Rossi.



El piloto bonaerense de Del Viso se contagió de coronavirus y no podrá participar de la segunda carrera de la temporada de Súper TC 2000, que se correrá el día domingo.



“Quería contarles que di positivo de Covid. Hoy empecé con síntomas leves y tengo un poco de fiebre y dolor de cabeza. No perdí el olfato ni tengo dolor de garganta. Lamentablemente me pierdo la carrera de Súper TC 2000”, expresó Rossi en sus cuentas oficiales de las redes sociales confirmando que los testeos que se realizó dieron positivo a la portación de coronavirus.



El fin de semana estará cargado de actividad en el coliseo porteño con la presencia del Súper TC 2000, TC 2000, Fórmula Renault 2.0 y la Fiat Competizione. La acción comenzará por la mañana de hoy mientras que mañana será la carrera final desde las 12:10.