El campeonato local: la única chance para que River juegue la Libertadores 2022

River fue goleado en Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores. El Millonario, que no estuvo a la altura de las circunstancias, perdió el gran objetivo del semestre. Sin embargo no debe relajarse, ya que aún no tiene asegurada la clasificación al próximo certamen internacional.

Tras la eliminación ante Boca por Copa Argentina y este miércoles ante Atlético Mineiro por la Libertadores, al Millonario sólo le queda el campeonato local donde es uno de los protagonistas. Para poder clasificar, debe ganarlo o mantenerse en los primeros cuatro puestos de la tabla general. Hasta el momento, River se encuentra en posiciones de Sudamericana con 31 puntos y está a tres de los puestos de Libertadores.