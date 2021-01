“El club pregona el concepto de familia y el sentido de pertenencia”

A comienzos de 2018 y después de 14 años de trabajo en la misma institución, Eduardo Rodríguez le dio un volantazo a su vida, llegó a Estudiantes e inmediatamente captó la esencia y el ADN Pincharrata. Su gran desafío es consolidar un proyecto con base fundamental en la estructura de inferiores.



En la actualidad tiene a su cargo la ­conducción de los equipos femeninos de División de Honor y Sub 21 y la coordinación de las categorías inferiores masculinas. ­Además, encabeza el plan de Detección y Desarrollo de talentos de la Federación Argentina.

“Estamos convencidos de que hay que ­llevar adelante todos esos valores que el club tiene desde hace muchos años para seguir generando el ADN Pincharrata”, señaló en una entrevista con la página oficial de Estudiantes.

Consultado sobre su tarea de formador, Rodríguez explicó: “Lo más importante para un formador es tener proyección a futuro, es decir, no acotar la mirada a lo que puede hacer bien hoy, si no darle las herramientas necesarias para que a futuro pueda desenvolverse en una cancha de vóley. El sentido de pertenencia y la pasión son dos conceptos ­claros que debe tener un deportista para poder desarrollarse”.



En otro tramo de la nota, Eduardo se refirió a los valores que pregona el club y sus sensaciones desde el primer día: “Creo que está muy claro lo que quiere Estudiantes para sus deportistas. El concepto de familia y el sentido de pertenencia tan fuerte hacen fácil el trabajo. Desde que llegué al club me he dado cuenta por qué lado va Estudiantes e intento generar la capacidad de trabajo, que es lo que siempre nos lleva a igualarnos a cualquier equipo”.



Por último, Eduardo Rodríguez se refirió acerca de cuáles son los pilares al momento de hablar de formación: “Fundamento todo en la disciplina, es el valor más importante en la formación. Con eso podemos hacer muchas cosas. Obviamente, el compromiso me genera mucha atención, pero todo parte de una disciplina. Es mucho más fácil ­trabajar en un grupo ordenado y ­disciplinado”.