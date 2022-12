El día después de la muerte de Pelé: homenajes, propuestas y el desconocimiento de su madre

Maria Lúcia do Nascimento, hermana de “O Rei”, contó hoy que su mamá, de 100 años, no es consciente de la situación, por lo que aún desconoce la partida de la leyenda del fútbol mundial.

En una nota con ESPN Brasil, Maria Lúcia dijo que habló varias veces con Doña Celeste sobre el estado de su hijo y que le daba a enteder sobre la gravedad del cuadro diciéndole que rezaría por su salud.

Pelé, víctima de un cáncer de colon, falleció ayer a los 82 años después de permanecer internado con cuidados paliativos en el hospital Albert Einstein del barrio paulista de Morumbí.

“No lo sabe. Hablamos, pero ella no sabe. Está en su pequeño mundo. A veces entiende, a veces no. Ella abre los ojos y yo le digo: 'Oremos por a él'. Pero no está consciente”, explicó la hermana del astro, quien lo visitó en el hospital el pasado 21 de diciembre.

“Ha sido muy difícil. Sabemos que no somos eternos, pero esto me apenó mucho el corazón. Es muy difícil. Pudimos acompañarlo, él mismo sintió que se iba. Estaba tranquilo. Hablamos un poco, vi lo que sentía, sabía que era partida. Como es muy religioso, cuando me hablaba, me decía que estaba en la mano de Dios”, relató.

El certificado de defunción, emitido por la 30° Oficina de Registro Civil y Notaría de Ibirapuera, en San Pablo, consignó que “Edson Arantes do Nascimento murió de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, bronconeumonía y adenocarcinoma de colon”.

El astro será velado el lunes próximo en el estadio de Santos en Vila Belmiro, en cuyo alrededor se concentraron hoy fanáticos para recordar al mejor futbolista brasileño de todos los tiempos.

El club Santos pretende retirar su camiseta número 10 tras la muerte de Pelé, una medida que dependerá de la aprobación de la Comisión Directiva y la aceptación de la Conmebol para las competencias internacionales.

Independientemente de esto, Santos no utilizará ese dorsal a partir de enero mediante un “acto administrativo”, informó su presidente Andrés Rueda, aunque para que la numeración se retire oficialmente se necesitará luego la homologación dirigencial.

En los torneos internacionales, tanto Conmebol como FIFA exigen que la numeración de los equipos siga un orden de 1 hasta el límite de inscriptos. Para que ningún jugador utilice el 10, Santos analiza algunas posibilidades, por ejemplo, asignárselo al tercer arquero.

Por otra parte, el futuro ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil, Marcio Francia, confirmó que el Gobierno de Lula le pondrá el nombre de Pelé al puerto de la ciudad de Santos, el más importante de América Latina.

Este sábado 31 de diciembre, la intendencia de Santos realizará un homenaje al astro con drones que formarán el número 10 en el cielo, sobre la costa, para recordar al Rey del Fútbol.

El funeral se realizará el lunes durante 24 horas en el Estadio Urbano Caldeira, distante a 60 kilómetros de San Pablo.

“Se prevé que el velorio sea abierto al público y se inicie a las 10 de la mañana”, comunicó el club con el cual Pelé obtuvo 6 títulos nacionales, 14 coronas estaduales (San Pablo y Río de Janeiro), dos Copas Libertadores y dos Intercontinentales.

El martes 3 Pelé será sepultado en el cementerio privado Memorial Necropole Ecuménica, también en Santos.