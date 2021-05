El fútbol despide al maestro Griguol

Tras el fallecimiento de Carlos Timoteo Griguol, clubes y destacables del fútbol despidieron al entrenador.

"Tu legado es y será nuestra bandera. Tus valores son y serán nuestros horizontes. Tus campeonatos fueron, son y serán nuestra gloria eterna. Tu nombre es y será leyenda. Serás #EternoTimoteo. Ayer, hoy y siempre", publicó Ferro en su cuenta de Twitter.

Bajo su dirección, Ferro coronó los torneos Nacionales 1982 y 1984 con grandes figuras como Héctor Cúper, Oscar Garré, Adolfino Cañete y Alberto Márcico en el equipo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, expresó su "tristeza" por el fallecimiento del exentrenador Carlos Timoteo Griguol, considerado un maestro de generaciones en el fútbol nacional.

"Que tristeza con esta noticia, del querido Timoteo, mis condolencias y cariño más profundo a su familia y amigos", tuiteó el dirigente al conocerse la noticia esta mañana a través de un mensaje de uno de sus yernos, el exfutbolista Víctor Hugo Marchesini.

El exfutbolista campeón del Mundo en 1986 Oscar Garré recordó hoy al exentrenador Carlos Timoteo Griguol como "un adelantado a su tiempo en el fútbol", concepto con el que coincidió otros de sus dirigidos, el exmediocampista Oscar Acosta.

"A los que nos formamos con él, nos enseñó lo que significa ser un profesional y actuar en consecuencia", aseguró Garré a Télam; "Fue un ejemplo de los ejemplos y un maestro de los maestros", definió Acosta también en diálogo con esta agencia.

"Es un día triste para el fútbol argentino. Y aunque sabíamos que podía ocurrir de un momento a otros la muerte de Timoteo no nos deja de doler. Griguol fue un adelantado a su tiempo en el fútbol, fue un maestro que nos enseñó a quienes pudimos crecer con el lo que significaba el valor de ser profesional y actuar en consecuencia", reconoció el "Mago" Garré.

El exfutbolista y actual secretario técnico de Ferro recodó: "Los catorce años que viví con Griguol en Ferro me ayudaron a crecer como jugador, como persona y luego al seguir ligado al fútbol poder aplicar muchas cosas que nos enseño el Viejo, entre otras a como saber invertir lo poco o lo mucho que pudimos ganar en el fútbol. Era un maestro y un consejero increíble".

Por su parte el exfutbolista de Ferro, Oscar Román Acosta, que actualmente reside en Suiza, aseguró que "Griguol fue ejemplo de los ejemplos y maestro de los maestros" y recordó anécdotas vividas con el exentrenador,.

"Cuando volví del exterior para jugar en River -recordó Acosta- casi estuve por perder mi departamento en Caballito y me tenía que ir a vivir a un hotel. No sé como se enteró Griguol, y un día me envió las llaves de su casa través de Víctor (por Marchesini) para que me quedara en su departamento todo el tiempo que necesitara hasta solucionar mi problema de vivienda."

"Cuando lo vi para agradecerle me cambió el tema. Ese también era Griguol, además de ser un maestro, era alegre y solidario. Una persona inolvidable para muchos de nosotros", concluyó.