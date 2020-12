“El juego no merece comentarios: pasó y está en ronda de ganadores”

En 60 y 118, y como debería ser, se le rindió con sus hijas presentes el más emotivo de los homenajes al inmortal Diego.



Pero también había un partido: Gimnasia enfrentaba a Huracán y no era poca cosa lo que estaba en juego. Todo fue de Gimnasia en los primeros quince minutos y quizás más también. Carbonero, Paradela y el Caco desequilibraron a un Huracán que ni siquiera pisaba el área de Broun.



Una mala salida de Huracán y Carbonero pudo haber tenido el

1 a 0. Pero no lo aprovechó. Todo seguía siendo de Gimnasia hasta que infantilmente Paradela fue expulsado. A partir de ahí fue otro partido y Huracán tuvo dos ­situaciones claras, producto de errores en el área de Gimnasia que ­desperdició.



Hasta que otra realmente sin sentido doble tarjeta amarilla para Merolla empató en número de jugadores el partido.



Así se fue el primer tiempo: con un jugador menos por equipo y sin situaciones de gol.



En el segundo tiempo, Gimnasia y Huracán se pararon iguales; lo buscó más el Lobo, pero no lo encontraba.



Pasaban los minutos en el Bosque y en Paraná, en donde se estaba jugando el otro partido que definía la zona. El cero a cero final de Vélez le aseguró al Tripero quedar en ronda de ganadores. El juego no merece comentarios.