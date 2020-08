El llamado de Andújar a Messi

Tras la partida inminente de Lionel Messi del Barcelona, muchos son los clubes interesados en contar con el argentino, pese a que mucho creían que jamás saldría del elenco español. Uno de los que sueña con tenerlo de compañero es Mariano Andújar, quien le propuso que venga a Estudiantes.

En diálogo con el periodista Pablo González, el referente del "Pincha" destacó que habló con el rosarino: "Le dije si quería venir a Estudiantes. Pero no creo que venga (entre risas). ¿Qué pierdo si no le digo?", destacó el arquero. Además mostró su opinión sobre lo que está viviendo Messi.

"Lo deben estar enfermando en este momento, pero ojalá que disfrute y que haga lo que tenga ganas de hacer. Él tiene que disfrutar ahora y yo soy del pensamiento que después de los 30 años, si en el fútbol no disfrutás, la verdad que no entendimos nada. Si el mejor jugador de la historia no puede disfrutar en el lugar donde está, para qué va a seguir estando ahí".