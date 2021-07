El Lobo busca la primera victoria en el torneo

El Lobo comenzó el torneo con dos igualdades, frente a Platense en el Bosque y Racing en el Cilindro de Avellaneda, y hoy a partir de las 18:45 en el Juan Carmelo Zerillo tendrá la oportunidad de sumar su primera victoria cuando enfrente a Rosario Central en la tercera fecha de la Liga Profesional.

Con una duda en el mediocampo tras la salida de Guillermo Fratta, el plantel de Gimnasia se entrenó ayer por la tarde donde Leandro Martini y Mariano Messera pararon un probable equipo y luego de dicha práctica quedaron concentrados. Volverá el esquema 4-2-3-1 y quienes pelean por su puesto son Brahian Alemán y Nicolás Colazo, mientras que Luis Miguel Rodríguez tuvo su primera convocatoria y hoy estará en el banco de suplentes pero tiene muchas chances de debutar entrando desde el banco de relevos.

Por su parte, el Canalla repetiría el mismo equipo que viene de conseguir la primera victoria en el torneo contra Vélez en Liniers y tras pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Kily González aprovecha para poner a todos los titulares en el torneo local para seguir sumando y mejorar la posición en la tabla anual de cara a las copas internacionales del año que viene.

Resultados favorables para Gimnasia

Ayer se dio continuidad a la tercera fecha de la Liga Profesional donde el Lobo tuvo resultados positivos de algunos equipos que pelean en la tabla de promedios. En el primer turno, Banfield le ganó sobre la hora a Unión con gol de Juan Manuel Cruz y de esta manera el Tatengue se sigue hundiendo en la tabla y está 7 puntos arriba de Gimnasia.

Luego de este encuentro, se enfrentaron los últimos dos ascendidos en Junín donde Sarmiento consiguió sus primeros tres puntos al ganarle a Platense por 1-0 en la última jugada con un cabezazo de Luciano Gondou a los 95 minutos, y de esta manera el Calamar solo consiguió una unidad tras el empate en el Bosque al inicio del certamen.

Por último, Patronato, que venía puntero con puntaje ideal, cayó de visitante contra Independiente que empieza a pelear alto en la Liga. El equipo de Julio César Falcioni volvió a ganar y esta vez 2-0 con goles de Andrés Roa y Silvio Romero para el equipo de Avellaneda que está puntero con San Lorenzo igualados en 7 puntos.

Lo de Holgado vuelve a tomar color

A pesar de que Rodrigo Holgado había logrado desvincularse del Audax italiano y con Gimnasia tenía todo acordado, el martes por la noche surgieron complicaciones y desde el Lobo ayer tomaron la decisión de no seguir las negociaciones. Desde calle 4 afirmaban que el club Audax no envió a tiempo los contratos firmados por ellos para poder inscribir al jugador, por lo tanto Holgado no pudo viajar el martes 27 en un vuelo privado para realizar el aislamiento.

Por ende, se iba a retrasar todo y el delantero llegaría a mitad de agosto con el torneo bastante avanzado, por lo que se dieron de baja las negociaciones. Pero este mercado de pases de Gimnasia no da respiro y por la noche volvieron los contactos entre los clubes y el propio Holgado le confió a este multimedio: “Hubo un reflote en las negociaciones, todo va bien pero hasta que no esté firmado... Mañana (por hoy) voy a saber cuándo vuelo”.

Sin dudas que, al estar casi todo avanzado y una gran predisposición del delantero, sumado a un esfuerzo por resignar dinero y la necesidad del Lobo para tener un atacante, hizo que las dos partes vuelvan a acercarse y así hoy se podría confirmar la octava incorporación del Lobo en este mercado de pases.