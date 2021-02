El Lobo busca quedarse con los tres puntos

Luego de lo que fue un empate con sabor a poco frente a Boca Juniors, Gimnasia buscará conseguir el primer triunfo en esta Copa de la Liga Profesional cuando reciba a Talleres a partir de las 19:15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Cerrado el mercado de pases donde tuvo cinco bajas y dos incorporaciones, ahora la dupla técnica comandada por Leandro Martini y Mariano Messera comienza a enfocarse de lleno en lo que será este duro partido contra un rival conocido para el Lobo ya que se enfrentaron hace poco en la Zona Campeonato B de la Copa Diego Armando Maradona.

Pensando en dicho encuentro, el equipo tendrá tres cambios respecto al 11 inicial que salió el domingo pasado, ya que Carbonero y Miranda reemplazarán a los lesionados Ayala y Pérez García mientras que Rey debutará con la camiseta Albiazul en lugar de Insfrán.

Respecto al equipo del Cacique Medina, solo habría un cambio con el ingreso de Díaz por Herrera en el arco del Matador, quien viene de conseguir un buen triunfo de local frente a Patronato por 1-0 con gol de Auzqui. El equipo cordobés tuvo varias altas en esta última semana por lo que la mayoría no podrán ser tenidos en cuenta para hoy.

Firmó Cecchini y hubo una sorpresa

En el mediodía de ayer, Emanuel Cecchini estampó la firma y es el segundo refuerzo de Gimnasia en este mercado. Llega a préstamo por un año con una opción de compra de 2.000.000 de dólares por el 100% y otra opción de 1.000.000 de dólares por el 50%. Al no tener entrenamientos no estará en el banco y la semana que viene se sumará a Estancia Chica.

La sorpresa del mercado fue la llegada de Rodrigo Castillo. El delantero de 22 años llegó libre de Unión y ayer firmó su contrato aunque no fue notificado desde el club. El joven delantero hizo inferiores en River Plate desde donde lo conoce Gabriel Perrone y lo trajo para trabajar en Reserva, por lo que no será el tercer refuerzo ya que Martini y Messera no lo pidieron.