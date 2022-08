El Lobo busca volver al triunfo y meterle presión a Tucumán

Con el objetivo de seguir peleando por la punta de la Liga Profesional y afianzarse en puestos de Copa Libertadores, el Lobo va a Junín para visitar a Sarmiento en el estadio Eva Perón a partir de las 13 con el arbitraje de Pablo Echavarría. Tras el empate contra Aldosivi de local, Gimnasia quedó a tres de Atlético Tucumán pero quiere traerse los tres puntos a La Plata para meterle presión al Decano, que por la tarde visitará a Boca en la Bombonera.

Aún no hay equipo confirmado porque Néstor Gorosito espera por algunas dudas en el mediocampo y ataque.

A pesar de que Nicolás Colazo respondió bien en los últimos entrenamientos y, como anticipó el diario Hoy, iba a estar en condiciones aligual que Emanuel Cecchini para estar en los concentrados, Pipo tiene dos dudas. Esto se debe a que ahora el que tuvo una molestia es Manuel Insaurralde, mientras que el entrenador sorprende y si lo ve a Eric Ramírez bien en la previa, el Perla podría volver de titular. En un principio la idea era que solo esté disponible desde el banco para algunos minutos, pero el delantero respondió bien y como es una pieza fundamental, el DT lo quiere esperar para ver si entra por Lautaro Chávez. Por último, Brahian Alemán se metería por Benjamín Domínguez.

En cuanto al conjunto local, Israel Damonte también tiene algunas dudas por molestias físicas después de lo que fue la igualdad de visitante contra Vélez el lunes por la noche.

Con el objetivo de volver a ganar tras tres partidos, el entrenador ayer no confirmó el 11 pero paró dos cambios respecto al equipo que jugó en el Amalfitani con los ingresos de David Gallardo y Lisandro López por Sergio Quiroga y Javier Toledo respectivamente.

Mientras queFederico Rasmussen vuelve a los convocados porque se recuperó de una lesión muscular.

“Necesitamos tener todo claro, pero nos queremos quedar”

Tras el entrenamiento matutino de ayer en abasto, Néstor Gorosito habló en conferencia, donde no confirmó el equipo. además, dejó un mensaje de cara al futuro afirmando que en breve se reunirá con Gabriel Pellegrino para ver si continúa o no. Respecto al equipo, el entrenador dijo: “Vamos a esperar hasta último momento, Brahian va a volver pero Insaurralde tiene una molestia y queremos esperar a Ramírez, que viene bien y capaz puede ir de arranque.

Colazo respondió bien y llega en condiciones”. también Pipo habló sobre la polémica que se armó en la semana tras las declaraciones pospartido en el Bosque acerca de sarmiento: “Cada técnico hace lo que quiere y está bien, más si se le dan resultados como les pasa a ellos. Yo en eso no me meto, solo dije que nosotros no tenemos que entrar en un juego que sarmiento suele hacer, tenemos que estar concentrados, es la verdad, no mentí. se armó un revuelo en redes que no entré”.

Por último, Gorosito sorprendió y solo habló sobre su vínculo que termina en diciembre: “Ya mi representante habló con Pellegrino para resolver lo nuestro en estos 10 días.

Queremos ir sabiendo el futuro, queremos las cosas claras. Necesitamos tener todo claro, nuestro deseo es quedarnos. Después hay elecciones y eso es otro tema”. Además agregó: “Se va a hablar de todo, de lo nuestro, del futuro de algunos jugadores y del club. Tenemos una gran relación con Perrone y con Chirola, eso también se hablará porque es el futuro de gimnasia. Queremos que el proyecto siga más allá de lo que pase con nosotros como cuerpo técnico”.

Gran jornada para las juveniles

Ayer se disputó una nueva fecha de las juveniles, donde gimnasia enfrentó a Patronato y los albiazules tuvieron una gran jornada sumando 12 de 18 puntos posibles producto de cuatro victorias y dos derrotas.

Las mayores jugaron en Paraná donde la Cuarta perdió 2-0, la Quinta ganó 1-0 y la sexta cayó por 3-0, pero en estancia Chica fue todo para los triperos.

Con goleadas incluidas, la séptima ganó 1-0 mientras que la octava y novena lo hicieron por 3-0 cada uno. En Abasto: 7ma 1-0 (merlo); 8va 3-0 (Chiquichano, rojas, Bastistela); 9na 3-0 (mónaco, F. Vilar y espinoza) En Paraná: 4ta 0-2 ; 5ta 1-0 (Zarate); 6ta: 0-3.