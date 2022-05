El Lobo comienza el sueño de la Copa Argentina

Después de una semana de vacaciones y otra de pretemporada, el Lobo volverá al ruedo oficial esta tarde a partir de las 17:10, cuando se enfrente a Liniers en el estadio Ciudad de Caseros por los 32vos de Copa Argentina en lo que será el debut en esta edición para los dos equipos. Con las dos parcialidades en el escenario, tras las idas y vueltas respecto al público (ver aparte), los hinchas Triperos podrán estar presente en esta vuelta a la competencia.

Respecto al equipo, Néstor Gorosito no tiene dudas y como viene adelantando diario Hoy jugará el mismo 11 que terminó la Copa de la Liga Profesional frente a Newell’s. Por lo tanto, la formación titular no sufrirá modificaciones pero sí la lista de convocados ya que volvió Matías Melluso a la nómina, mientras que Germán Guiffrey y Francisco Gerometta quedaron fuera de la misma. El defensor zurdo está próximo a conseguir equipo tras no ser tenido en cuenta por el técnico, mientras que el ex-Unión está en la lista de prescindibles aunque seguiría hasta diciembre donde se vence el contrato.

En cuanto al equipo de la Primera C, repetirá el mismo equipo que viene de ganar el fin de semana frente a San Martín de Burzaco, donde volvió a la victoria y a subir algunos escalones para no perderle pisada a los punteros. El conjunto de César Monasterio buscará avanzar de fase por primera vez en su historia, ya que es la segunda participación en el certamen.