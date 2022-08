El Lobo escolta va por otro triunfo en un duelo clave

A partir de las 19 se abrirá el telón de la fecha 12 de la Liga Profesional en el Juan Carmelo Zerillo, cuando el Lobo reciba a Godoy Cruz en un duelo clave por los primeros puestos del torneo. Los platenses quieren seguir metiéndole presión al puntero Atlético Tucumán y quedar a un punto de ellos, mientras que los mendocinos buscarán volver a la victoria para pisar fuerte intentando quedar cerca del Decano.

Con el objetivo de cosechar la tercera victoria seguida y no perderle pisada al puntero, Néstor Gorosito finalmente hará una modificación en el 11 con el ingreso de Lautaro Chávez por Tomás Muro.

Como adelantó El Clásico en la edición de ayer, el resto de los cambios fue para probar variantes de cara al futuro y mismo lo confirmó el entrenador en la conferencia, pero finalmente se quedó conforme con lo hecho por la Joya que regresará a ser titular tras tres fechas. Además, Óscar Piris está de licencia tras el fallecimiento de su madre y el juvenil Alexis Steimbach tendrá su primera vez en el banco de suplentes.

En cuanto al Tomba, la dupla Orsi-Gómez tendrá un cambio obligado por la grave lesión en la rodilla para Elías López y todavía no se decidió para ver quién será el reemplazante. Esto se debe a que podría ser Juan Pintado o que ingrese Guillermo Ortíz a la zaga y Gianluca Ferrari se mueva a la banda derecha para reemplazar a López. Además de esto, se cambiará el esquema a un 4-2-3-1.

Luego, a las 21:30, jugarán Sarmiento-Lanús y Banfield-Patronato.

“No le tenemos miedo a ningún equipo”

Ayer luego del entrenamiento matutino, Néstor Gorosito habló en conferencia de prensa en la previa al partido contra Godoy Cruz. Pipo planteó la duda de Muro o Chávez, aunque jugará este último: “El equipo es prácticamente el mismo. Mañana le vamos a confirmar a los chicos si juega Muro o Chávez. Es uno de los dos”, comentó.

Respecto a las pruebas que hizo durante el entrenamiento del miércoles, el DT explicó: “Normalmente hay un equipo base. Mientras estén bien y jueguen bien, seguirán. El que mejor esté, va a jugar la mayor cantidad de partidos en esta seguidilla”. Y agregó: “Jugarán hasta que les dé el físico y también está la chance de reducir el tiempo en cancha. Pero el que mejor esté jugará”.

Sobre la licencia a Óscar Piris por la pérdida de su madre, el entrenador afirmó: “No concentra, le permitimos que vaya con su gente para despedir a su mamá. Un partido es importante pero nada lo es más que la madre”.

También Gorosito fue contundente respecto a la postura que tendrá el equipo en esta seguidilla de partidos importantes que se le viene: “No le tenemos miedo a ningún equipo y siempre vamos a tratar de jugar, aunque nos superen o perdamos. Nunca vamos a ir a una cancha pensando que somos menos que alguien”.

Y ya en el cierre, fue imposible no tocar el tema de la designación de Silvio Trucco para el partido por Copa Argentina: “Tenemos un objetivo claro: hacer un buen partido mañana. Después Patronato, ojalá que a Trucco le vaya re bien. Que trate de cometer la menor cantidad de errores para los dos”. Pero reafirmó: “Que no se equivoque ni en contra ni a favor nuestro. Lo que dije antes, no es ninguna mentira. Ojalá que le vaya bien”.

El Mellizo Gustavo estuvo en Estancia

Gustavo Barros Schelotto recorrió las instalaciones del predio de Abasto junto a los empleados, como también tuvo contacto con muchos de los empleados y amigos que trabajan diariamente en el plantel profesional o en juveniles. Sin embargo, el Melli se tomó tiempo para charlar con Ramón Sosa porque uno de los motivos de la visita fue hablar con el paraguayo para posibles convocatorias a la Selección Paraguaya.

Los Barros Schelotto lo conocen de cuando estaba en Olimpia y tuvieron que ver para la contratación del mediocampista, como así también vieron el doblete que hizo Ramón contra Newell’s en la última fecha de la Copa de la Liga.