El Lobo gana 1 a 0 en el primer amistoso de la pretemporada

Asi forma Gimnasia en el primer encuentro: Insfrán; Morales, Palazzo, Giiffrey, Melluso; Mancilla, Alemán, Ramírez, Miranda, Pérez García; Contín. Los once de Martini y Messera para el primero de los dos juegos.

Leandro Martini y Mariano Messera tendrán la primera prueba en esta pretemporada, y será un rival difícil como Argentinos Juniors, uno de los animadores en la última Copa Diego Armando Maradona. Sin Harrinson Mancilla, Víctor Ayala y Johan Carbonero; además están en duda las presencias de Paolo Goltz y Jorge Broun, aunque tienen varias chances de tener al menos algunos minutos en la Paternal.



Serán dos encuentros, uno para titulares y otro para suplentes; aunque no está confirmado de cuánto tiempo será cada uno, al ser el primer partido en esta preparación para el nuevo torneo. Tampoco será televisado, por lo tanto, todo se dará a conocer mediante las redes sociales de los clubes.



Sin equipos confirmados, el plantel de Gimnasia tuvo ayer su último entrenamiento, donde hubo trabajos físicos y luego trabajos con pelota, específicamente ejercicios tácticos técnicos y fútbol reducido en cancha sintética a raíz de la lluvia.



En el primer equipo se estima que estará el grueso del equipo que terminó siendo titular en la última Copa; aunque tendrá un doble cinco un tanto diferente sin Ayala y Mancilla, como así también podrían estar Nelson Insfrán y Bruno Palazzo o Tomás Fernandez, en el arco y la zaga respectivamente.



En el segundo once la idea es darle minutos a varios juveniles que estuvieron entrenando con la Primera en estas dos semanas, en especial a los categoría 1999 que firmaron contrato y fueron subidos con el Plantel Profesional.

¿Siguen las novelas en el Lobo?



Como anticipó el Clásico en la edición de ayer, todavía no estaba cerrada la llegada de Jorge Broun a Rosario Central, ya que Gimnasia no iba a firmar la rescisión hasta que se depositen los 250.000 dólares. A pesar de que parecía confirmado, finalmente ayer no llegó el depósito del monto. Desde la dirigencia Canalla, afirmaron que es muy difícil llegar a esa cifra, aunque ofertaron pagarlo en dos cuotas a un precio menor de la moneda estadounidense y eso fue rechazado por la dirigencia Tripera.



Por el lado de Paolo Goltz, a pesar de que Colón y Patronato lo quieren, hasta el momento no tienen los 250.000 dólares que pide el Lobo por el central. El propio Goltz es consciente de la situación y antes del fin de semana podría confirmar que se queda al menos hasta junio.



Seguramente habrá algún capítulo más en estas novelas pero Gimnasia puso fecha límite el día domingo.