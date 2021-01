¿El Lobo mantiene a sus centrales?

Oaolo Goltz, por problemas personales, veía con buenos ojos emigrar a Colón y de esa manera estar cerca de su familia en Santa Fe y de su Entre Ríos natal, pero Gimnasia se puso firme en que no lo va a dejar salir libre. El Sabalero deberá pagar al menos un resarcimiento por los dos años de contrato que le quedan al defensor. A pesar de esto, no se han establecido contactos formales desde el club santafesino con el presidente Gabriel Pellegrino.



A partir de allí, en los últimos días se comenzó a enfriar esta posible negociación. El Rojinegro no está tan convencido de desembolsar dinero por el ex-Boca. Además, en las últimas horas, empezaron a negociar por un conocido de la casa como es ­Germán Conti.



El nacido en Colón volvió de su préstamo en Atlas de México a Benfica, quien es dueño de su pase. Al no tener continuidad, no mira con malos ojos emigrar y en especial volver al país. El conjunto luso está dispuesto a negociar un préstamo para seguir dándole rodaje al defensor de 26 años que se encuentra entrenando con el Benfica B.



Lo que sucede allí es que, además del club de sus amores, Estudiantes, Independiente y Newell’s desean contar con el central y ofrecen una oferta superior a Colón.



Por lo tanto, es bastante difícil la negociación a pesar de los llamados de Eduardo Domínguez. Lo cierto es que por ahora el plan A es Conti, pero si el panorama sigue parecido, desde Gimnasia están atentos a ver qué sucede con Goltz.



Desde Perú buscan a Coronel

El Melgar de Perú consultó nuevamente por Maximilano Coronel, a quien se le termina el contrato en junio de este año. A mitad de 2020, la dirigencia de Gimnasia se había comprometido a aceptar una oferta del exterior durante este mercado de pases. Lo cierto es que el ofrecimiento del equipo peruano fue hacia el jugador (el club no recibiría un resarcimiento económico). Por eso el defensor, si la negociación sigue así, decidirá quedarse a cumplir su contrato. Luego sí podría cambiar de aire luego de ocho años en el equipo Tripero. Además, el Melgar está próximo a cerrar la contratación de Fabio Pereyra, actualmente en Arsenal y eso pondría punto final por su interés en Coronel.



La idea de la Comisión Directiva es comenzar a negociar una posible renovación, tanto con el defensor como con Víctor Ayala.