El Lobo quiere aullar en Junín

El Lobo volvió a la victoria contra Newell’s y, tras los resultados de ayer, sabe que con una victoria en la tarde de hoy, cuando visite a Sarmiento en Junín a partir de las 15.45, puede posicionarse a un punto de Unión, que es el cuarto equipo en la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional y por lo tanto el último en clasificar a los cuartos de final a falta de una fecha.



Frente a la Lepra, Leandro Martini y Mariano Messera sorprendieron con el cambio de esquema y la utilización de la línea de 5 en defensa con Leonardo Morales, Maximiliano Coronel y Germán Guiffrey como centrales sumado a Víctor Ayala y Pérez García como el doble cinco. Esta formación le rindió demasiado a la dupla ya que el equipo volvió a tener el nivel que mostró antes del brote de coronavirus y le sirvió para volver sumar de a tres tras cuatro partidos sin conocer la victoria.



A pesar de esto, ahora Harrinson Mancilla cumplió la fecha de suspensión tras la doble amarilla recibida frente a Estudiantes aunque el ingreso del colombiano no está garantizado. La dupla podría seguir con esta línea de cinco o que el ex Deportivo Cúcuta finalmente ingrese por Matías Pérez García, ya que Morales el viernes se entrenó a la par de los compañeros tras la molestia en el aductor derecho.



Por el lado del local, Sarmiento no tiene chances de clasificar ya que se encuentra anteúltimo con 10 puntos, pero debe sumar para subir varias posiciones en la tabla de promedios y así terminar de mejor manera esta primera parte del año. Por eso, Mario Sciacqua haría dos cambios con el ingreso de Nicolás Bazzana por el expulsado Braian Salvareschi y la salida de Facundo Castet por Lautaro Montoya en el lateral izquierdo del Verde.



Además, el equipo de Junín busca seguir con su racha de local ya que las dos victorias que tiene en el torneo las consiguió en casa contra Defensa y Justicia y Lanús, mientras que el Lobo quiere su primer triunfo fuera de casa.