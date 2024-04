El Lobo quiere aullar en Tucumán

A partir de las 16, en el estadio José Fierro, el Lobo visitará a Atlético Tucumán por la fecha 12 de la Copa de la Liga, donde será el último encuentro como visitante del equipo albiazul en este certamen y por eso buscará volver al triunfo ya que no lo consigue fuera de La Plata desde la tercera jornada. Además, a pesar de que la clasificación a la fase final es casi imposible, el elenco de Leonardo Carol Madelón quiere los tres puntos para conseguir por primera vez dos triunfos consecutivos y ser más regular tanto en la cancha como en los resultados.

Para dicho encuentro, todavía Madelón no despejó la duda entre David Zalazar o Franco Troyansky pero todo hace indicar que Zalazar se meterá en el equipo para formar un 4-2-3-1 con Lucas Castro como enganche. Por su parte Leonardo Morales se encuentra con una molestia muscular desde hace algunos días por una tendinopatía pero la intención del defensor es estar como sea. En la entrada en calor será evaluado y se verá si puede ser titular o lo reemplaza Yonathan Cabral.

Luego en el equipo local, Facundo Sava hasta el momento no confirmó el equipo pero la idea es repetir el mismo once que empató contra Independiente, donde se le escapó la victoria sobre el final. Desde la llegada del Colo el Decano ha levantado un poco el nivel pero todavía es el único equipo del torneo que no pudo ganar y hoy será el último encuentro de local por lo que será casi una obligación para el Albiceleste quedarse con las tres unidades.

El Millonario y un partido vital para la clasificación

Además del partido del Lobo, habrá otros duelos importantes por la clasificación tanto en la Zona A como en la B, porque también a las 16 jugará Barracas Central frente a Instituto, donde el Guapo está en puestos de clasificación y la Gloria busca meterse. Lo mismo sucede a las 18:30 con Racing, que anhela quedar entre los primeros cuatro y recibirá a Lanús, que está a un paso de clasificar. Todo se cerrará a las 21, con un River que necesita ganar sí o sí para quedar al borde de la clasificación y jugará en el Monumental contra un Rosario Central alternativo.

Jornada ideal para las juveniles

Ayer se jugó la fecha 3 del Torneo de Juveniles, donde Gimnasia se enfrentó a Deportivo Riestra y los pibes triperos consiguieron los 18 puntos posibles en juego gracias a las 6 victorias en todas las categorías. Las mayores jugaron en Abasto donde la Cuarta goleó 3-0, la Quinta hizo lo propio con un contundente 5-1 mientras que la Sexta se impuso por 2-1.

Por su parte en el predio del Malevo, las menores también se trajeron los 9 puntos ya que la Séptima goleó 3-0, la Octava se despachó con un 5-0 mientras que la Novena cerró todo con un 2-0. La próxima jornada enfrentarán a Atlético Tucumán donde los más chicos jugaran en Estancia Chica y los más grandes viajarán a Tucumán.

Resultados en Abasto:

4ta: 3-0 (Millanés, Primante y Zárate).

5ta: 5 -1 (Troncoso, López García, De Asís, Rodríguez y Guzmán).

6ta: 2-1 (T. Benítez y Pendas).

Resultados en Córdoba:

7ma: 0-3 (Giachero, Mónaco y Tomassi).

8va: 0-5 (Fúster, Borches x2, Solari y e/c).

9na: 0-2 (Sabando y Moszenberg).