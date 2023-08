El Lobo quiere comenzar con el pie derecho

Después del parate, volvió la actividad en la máxima categoría del fútbol argentino para comenzar la Copa de la Liga, donde hoy el Lobo debutará recibiendo a Talleres de Córdoba en el Bosque a partir de las 19:00. Con la intención de despegar del fondo de la tabla anual para evitar el descenso y también intentar llegar a los puestos de copas internacionales el año que viene, el equipo albiazul necesita comenzar con tres puntos en 60 y 118. Pero no tendrá un rival fácil.

Respecto al equipo de Sebastián Romero, Gimnasia se entrenó ayer por la tarde, donde no se resolvió el once para este debut contra la T. Pero es probable la titularidad de Pablo De Blasis o Lucas Castro; mientras que Nicolás Sánchez se afianza como mediocampista central defensivo y Franco Soldano es la sorpresa de la formación volviendo a jugar de volante por derecha. Luego de la práctica vespertina quedaron los concentrados en Abasto, donde está Zago Zegarra como novedad, aunque estuvo en los últimos encuentros.

Por el lado del conjunto cordobés, Javier Gandolfi tuvo bastantes refuerzos pero también sufrió las salidas importantes; porque Diego Valoyes y Michael Santos fueron vendidos al Juárez FC durante la semana, mientras que Matías Catalán, Rodrigo Villagra y Rodrigo Garro no viajaron a La Plata por problemas musculares. Salvo lo de Garro, que fue advertido en la semana, las otras dos bajas sorprendieron al no estar. De esta manera, el Matador no tiene el equipo confirmado pero el actual subcampeón del fútbol argentino vendrá con lo mejor que tiene a disposición y varios futbolistas que tendrán su primer partido con la camiseta albiazul.

Las juveniles van con el Pirata

En la mañana de hoy habrá actividad para las juveniles de Gimnasia, quienes se medirán contra sus pares de Belgrano en el marco de la Fecha 19 de la Liga Profesional. Las mayores triperas recibirán a los Piratas en Estancia Chica, mientras que las menores llegaron a Córdoba en la tarde de ayer y jugarán de visitantes a partir de las 9 horas para regresar inmediatamente termina el compromiso, pasando el mediodía.

Vale recordar que las inferiores albiazules vienen de tener una gran jornada contra Central Córdoba, donde cosecharon 14 de 18 puntos posibles producto de cuatro triunfos y dos empates por lo que estuvo invicto contra el Ferroviario.

En Estancia Chica:

Cuarta: 9:00 horas

Quinta: 11:00 horas

Sexta: 13:00 horas

En Córdoba:

Séptima: 9:00 horas

Octava: 11:00 horas

Novena: 12:50 horas

Jornada corta de sábado

Además del duelo entre Gimnasia y Talleres, solamente habrá dos encuentros más durante este sábado. Todo comenzará a las 16:30 con un partido clave por el descenso anual entre Independiente y Colón en el Libertadores de América; mientras que se cerrará la actividad a las 21:00, con un Vélez reforzado y que busca salir del fondo recibiendo a Barracas Central.