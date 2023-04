El Lobo quiere hacerse fuerte en el Bosque

Después del gran triunfo contra Argentinos Juniors en La Paternal, el Lobo quiere aprovechar ese envión anímico y futbolístico para encaminar el rumbo de este 2023 y así sumar por primera vez dos victorias seguidas. Además, el jueves que viene enfrentará a Goiás por la fecha 3 de la Copa Sudamericana, donde se juega las últimas chances en el Grupo G para pelear por la clasificación.

El encuentro de hoy empezará a las 16:30 en el Juan Carmelo Zerillo, con el arbitraje de Jorge Baliño. Allí Gimnasia buscará empezar a construir una fortaleza en el Bosque. Con respecto al equipo, como viene adelantado este medio, Sebastián Romero solo tiene pensado un cambio respecto al once que le ganó al Bicho; y es una modificación cantada, porque se dará el regreso de Ignacio Miramón por Nicolás Sánchez, ya que el bolivarense cumplió la fecha de suspensión por cinco amarillas.

De esta manera, Miramón se meterá en el equipo para formar el doble cinco junto a Agustín Bolívar. Después, el resto de las modificaciones estará en el banco de suplentes, porque el juvenil Zago Zegarra reemplazará a Agustín Ramírez, quien en el entrenamiento del jueves sufrió una pequeña lesión muscular. Luego, Cristian Tarragona, Leonardo Morales y Eric Ramírez seguirán afuera de la nómina y esperando el regreso para la semana que viene.

Tanto Tarragona como Ramírez ­tienen posibilidad de estar en la concentración frente a Goiás pese a las molestias sufridas; mientras que lo de Morales es más difícil, ya que todavía le quedaría una semana más de ­rehabilitación, al igual que a Antonio Napolitano.

Por el lado del Matador, Diego Martínez no confirmó el equipo que visitará el Bosque, pero todo parece indicar que pondrá lo mejor a disposición. Tras darle descanso a algunas piezas claves el martes pasado cuando le ganó a Huracán; de ese once seguirían los habituales titulares: Agustín Cardozo, Blas Armoa, Facundo Collidio y Tomás Badaloni. El resto de la formación sería parecida a la que la semana pasada le ganó a Deportes Tolima en Colombia por la Copa Sudamericana, aunque mantiene la duda de si Lucas Menossi tendrá descanso. Por último, Mateo Retegui está convocado pero estará en el banco de suplentes debido a que buscan no exigirlo tras recuperarse de un esguince grado 1 en su rodilla izquierda. Además, Aaron Molinas sufrió una fractura de la primera falange del quinto dedo del pie derecho y tendrá un tiempo de recuperación de dos semanas.

Historial a favor del Tripero

Esta tarde se dará un nuevo enfrentamiento entre Gimnasia y Tigre, donde el Lobo manda en el historial, que data de 1931. Con 77 duelos hasta la fecha, los de La Plata ganaron 36 partidos, mientras que los de Victoria se impusieron en 26 ocasiones y empataron las 15 veces restantes. El último encuentro fue el año pasado y también en el Bosque, donde el Matador ganó por 1-0 por la fecha 21 de la Liga Profesional con tanto de Brian Armoa.

De esa manera, el Azulgrana volvió a ganar en el Zerillo tras más de diez años, ya que la última ocasión había sido en 2009.

Jugaron 77 veces

Gimnasia (LP) ganó 36 veces

Tigre ganó 26 veces

Empataron 15 veces

Gimnasia (LP) lleva una diferencia de 10 partidos

Último cinco enfrentamientos:

Liga 2022: Gimnasia 0-1 Tigre

Superliga 2018/19: Gimnasia 3-1 Tigre

Superliga 2017/18: Tigre 2-0 Gimnasia

Campeonato 2016/17: Tigre 0-1 Gimnasia

Campeonato 2015: Gimnasia 1-1 Tigre