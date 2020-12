El Lobo quiere pisar fuerte en el Sur

En el cierre de la segunda fecha, el Lobo jugará en el estadio Florencio Sola contra Banfield a partir de las 21.30. Los dos equipos vienen de una victoria en condición de visitante y tras los resultados del sábado de los otros integrantes del grupo, saben que un triunfo los deposita en el primer puesto de este Grupo.

Los dos vienen de una gran victoria de visitante porque el Lobo derrotó a Colón por 2-0 en Santa Fe, mientras que Banfield obtuvo el mismo resultado en el José Fierro contra Atlético Tucumán, que venía invicto en esta Copa Diego Armando Maradona.

En los últimos entrenamientos el que ha formado parte de los titulares en los diferentes trabajos fue Brahian Aleman, por lo que a pesar de la vuelta de José Paradela, seguirá siendo parte del equipo de la dupla técnica de Leandro Martini y Mariano Messera.

El número 26 ha sido titular indiscutido desde la segunda fecha hasta que fue expulsado contra Huracán. Quien deberá dejar su lugar para el ingreso de "Pepe" es Eric Ramirez.

Por otro lado, tras el caso positivo de Tomás Durso, se confirmó que el volante Ignacio Miramón también se contagió de coronavirus y fue aislado del plantel profesional. Jorge Broun no se contagió pese a haber entrenado con Durso y jugará como titular.

Palazzo se suma a la lista

En este 2020 han tenido actividad varios juveniles en Gimnasia y el defensor categoría 2000 Bruno Palazzo se suma a la lista de jugadores que han sido subidos al plantel de Primera y al menos tuvieron su primera vez en el banco de suplentes.



A principios de este año han debutado Sebastián Cocimano, Ivo Mammini y Lucas Míguez, mientras que en la temporada 2019-2020 también lo han hecho Khalil Caraballo, Matías Miranda y Nelson Insfrán a finales del año pasado. Antonio Napolitano, Ignacio Miramón y Rodrigo Gallo han sido parte de diferentes convocatorias, pero no tuvieron minutos desde la banca.



Otros como José Paradela y Tomás Fernández que tuvieron la oportunidad de concentrar por primera vez a finales de 2018, en el último tiempo comenzaron a ser más frecuentes en Primera, el mediocampista desde la llegada de Maradona y el defensor a partir de la pretemporada de enero.



Teniendo en cuenta que solo quedará un partido para finalizar el año, seguramente Palazzo sea el último de esta lista de juveniles que han tenido rodaje con el plantel profesional en este año y temporada.

Terreno adverso para Gimnasia

Hace siete años que Gimnasia no consigue ganarle a Banfield, ya que la última vez fue en el año 2013 por la B Nacional cuando el Lobo ganó por 1-0 con gol de Matías García en los minutos finales. También esa victoria fue la última en el estadio Florencio Sola, luego se han enfrentado cuatro veces en el sur del Gran Buenos Aires donde el local obtuvo 3 victorias y un empate, que fue en el último partido en aquel estadio a fines del año pasado cuando empataron 1-1.



El último antecedente fue en el Bosque antes de la pandemia, por la primera fecha de la Copa de la Superliga donde empataron 0-0. Por lo tanto, el rival y el terreno son adversos para Gimnasia. En total el historial está a favor para Banfield que obtuvo 40 victorias, 32 empates y 33 derrotas.



Hace ocho partidos que el Albiazul no le gana al Taladro, consiguiendo 3 empates y 5 derrotas en el último tiempo.



En total, en el Sola hubo 53 partidos donde Gimnasia solo ganó 12, empataron 14 y perdió 27. Por lo tanto, irá no sólo en busca de la victoria para conseguir la punta del grupo, sino también con el objetivo de romper la racha contra el rival de esta noche.



Antes de la victoria en 2013 con gol del Caco García, la última victoria en el Sur había sido en el Clausura 2003 por 1-0 con el tanto de Choy González y el equipo era dirigido por Carlos Ramaciotti.