El Lobo quiere un regalo de Pascuas

A partir de las 16 en el Juan Carmelo Zerillo, el Lobo volverá al rodaje después de la fecha FIFA y se enfrentará a Deportivo Riestra por la fecha 12 de la Copa de la

Liga en lo que será la tarde del Domingo de Pascuas. El equipo albiazul buscará regresar a la suma de tres puntos y aunque es muy complicado, mantener vivas las chances de clasificación pero sobre todo ganar para empezar a mejorar el rendimiento y el presente en este 2024.

Con varias bajas, como viene comentando este multimedio, día a día le fueron surgiendo diferentes imprevistos a Leonardo Carol Madelón durante esta última semana y ayer se confirmó un cambio de último momento. Cuando todo parecía confirmado con el 4-2-3-1, finalmente el entrenador tripero dispuso el regreso del 4-4-2 con los ingresos de Lucas Castro o Matías Ramírez, Eric Ramírez y Franco Troyansky por los lesionados Rodrigo Saravia, Ivo Mammini y el licenciado Matías Abaldo respectivamente. Todo parece indicar que será el Pata quien juegue y que lo hará de volante por derecha mientras que Ramírez y Troyansky será la dupla de ataque.

En cuanto al visitante, el Ogro Fabbiani no reveló el probable equipo y juega al misterio aunque está confirmado que tendrá un cambio respecto al once que viene de ganarle a Independiente porque el lesionado Nicolás Caro Torres no fue parte de la convocatoria mientras que Pedro Ramírez llegó tras salir con molestias frente al Rojo. Por el central, entre Nicolás Dematei o Gustavo Benítez parece estar el reemplazante para el Malevo que busca llegar a la tercera victoria consecutiva y seguir peleando por no descender.

Fumigación y repelente permitido en el Bosque

Debido al gran aumento de casos de dengue y la enorme cantidad de mosquitos que hay en la ciudad desde hace varios días, Gimnasia tomó nuevamente la determinación de hacer una fumigación en el Juan Carmelo Zerillo y en las adyacencias para intentar combatir esta cuestión y que en la tarde de hoy el público tripero pueda estar tranquilo y cuidado. Esto ya había sucedido en la previa a los partidos con Instituto, Estudiantes y Barracas Central.

Además de esto, desde los organismos de seguridad confirmaron que está permitido que los hinchas ingresen al estadio con envases de repelente de plástico que no superen los 100 gramos. De esta manera, esto también es otra herramienta con la que podrán cuidarse aquellos que esta tarde vayan a ver al Lobo en 60 y 118.