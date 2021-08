El Lobo quiere volver a la victoria en el Bosque

El Lobo viene de dos duros golpes por las derrotas frente a Colón en la Liga Profesional y la eliminación por Copa Argentina contra Argentinos Juniors, por lo que buscará volver a la victoria esta noche en el Bosque cuando reciba a River con el arbitraje de Pablo Dóvalo. Con un cambio en mente, Leandro Martini y Mariano Messera quieren despejar todas las dudas acerca de su continuidad o no al mando del equipo, por lo que será un partido más que importante para analizar lo que viene.

Como anticipó el diario Hoy en sus ediciones anteriores, la dirigencia Tripera no quiere tomar decisiones apresuradas y por eso mismo luego de la derrota contra Argentinos se decidió no hablar ni decidir nada, sino analizar la situación y dejar que la dupla trabaje tranquila para este partido. Volviendo a lo futbolístico, el Pulga Rodríguez ingresará por el expulsado Manuel Insaurralde, mientras que Francisco Gerometta seguirá en el once inicial porque Maximiliano Coronel irá al banco tras recuperarse de la molestia en el sóleo.

Por el lado del Millonario,

Marcelo Gallardo pondrá lo mejor que tiene luego de las eliminaciones en Copa Argentina y Copa Libertadores. Sin Fabrizio Angileri ni Jonathan Maidana, pero con la vuelta de Nicolás De la Cruz, River vendrá por un nuevo triunfo para empezar a subirse a la pelea por el título de la Liga.

Tres regresos en la lista de concentrados

Por expulsiones y rendimientos futbolísticos, habrá tres vueltas en el banco de suplentes para el partido de esta noche entre Gimnasia y River. Con el regreso de Maximiliano Coronel, el juvenil Bruno Palazzo quedó afuera de la lista de concentrados y el mismo martes podría estar teniendo minutos en Reserva por pedido del jugador, ya que hace varias semanas que no cuenta con minutos de juego porque en Primera fue al banco pero no entró. Así, el ex-River volverá a ser parte de la nómina tras varios encuentros donde estuvo afuera por una molestia en el sóleo.

Por otra parte, Manuel Insaurralde y Nery Leyes fueron expulsados frente a Colón y los reemplazarán los juveniles Ignacio Miramón y Estanislao Jara. Miramón tuvo un gran partido en la Reserva este viernes y por eso mismo volvió a ser tenido en cuenta después de mucho tiempo, mientras que Jara venía siendo habitual en la banca pero en el último encuentro por Copa Argentina quedó afuera de la lista.

Luego, entre los 23 convocados siguen Rodrigo Holgado y Nicolás Contín. El Turro tuvo sus primeros minutos con la Albiazul el miércoles frente al Bicho y podría tener su primer ingreso por Liga Profesional esta noche, mientras que el Tanque no entró y tendrá que seguir peleando por un lugar junto a Holgado y Alexis Domínguez, que por ahora sigue siendo el centrodelantero titular para Leandro Martini y Mariano Messera. El Pulga, ya recuperado de la molestia en los isquiotibiales, será titular para ser el emblema del equipo Tripero tras su llegada.